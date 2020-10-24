СМИ рассказали о "плановом сценарии" решения конфликта в Беларуси

О том, что белорусский кризис зашел в патовую ситуацию, говорят уже давно. Впрочем, подобное положение дел было очевидным хотя бы потому, что ни одна из сторон противостояния так и не сумела добиться преимущества над оппонентом и получить в свое распоряжение хоть какие-то рычаги, позволяющие в будущем склонять чашу весов в свою сторону.

У президента Республики Александра Лукашенко фактически нет возможности для оперативного и жесткого подавления протеста, у оппозиции отсутствуют варианты для мягкого воздействия на власть и способы вынудить Лукашенко уйти. Начинает казаться, что Беларусь готова заморозить текущую расстановку фигур и годами существовать в условиях перманентного протеста против власти и президента, которые, как считают политологи, за последние месяцы заметно растеряли свою легитимность.

Разумеется, в подобных условиях взоры мировой общественности обращены в сторону Москвы, однако и она не желает ввязываться в очередную «историю с последствиям», а потому активировала лишь максимально мягкие инструменты воздействия на ситуацию. Как бы там ни было, но определенные процессы в Республике продолжаются, а сама она, как считают СМИ, близится к разрешению кризиса через тот вариант, который меньше всего устраивает именно Александра Лукашенко – его отставку с поста президента страны. Авторы Telegram-канала «Незыгарь» называют ситуацию патовой для действующего режима.

«К радикальному уходу Александр Лукашенко не готов, но и обеспечивать жесткую зачистку на данный момент не будет. Внутри властных элит раскол, причем ни у одной из групп нет преимущества. Отсутствуют и авторитетные лидеры в рядах оппозиции. Протест выглядит рыхлым. Координационный Совет во главе с Тихановской, пусть и пользуется поддержкой прозападной партии, но не является таковым, который мог бы полностью устроить Берлин, Пекин и Москву. Сформировать альтернативный Комитет Мазепина, к сожалению, не удалось. Сам же Лукашенко явно не готов заниматься проектом с Бабарико, полагая, что в этом случае перехват власти только ускорится.

А потому на данный момент на первый план выходит борьба за лидеров протеста и попытки не допустить его радикализацию, при сопротивлении подконтрольных Лукашенко структур, которые заинтересованы в сохранении относительно управляемого хаоса. В связи с этим официальный Минск старается сохранить монополию совета Тихановской и впоследствии демонизировать его для повышения уровня собственной поддержки со стороны России, Китая и Германии. В Минске прекрасно понимают, что запрос на радикализацию перехвата власти со стороны общества отсутствует. Однако и режим Лукашенко при этом заметно утратил свою легитимность.

Пока в качестве основного рабочего варианта остается конституционная реформа. В том числе с усилением роли главы правительства и избранием президента депутатами парламента. Отсечь сторонников запада должны помочь партийные выборы. Что же касается ухода Лукашенко, то он рассматривается как плановый. Легитимизировать власть можно с помощью парламентских выборов и новой Конституции, после этого Лукашенко покинет президентский пост», – пишут журналисты.