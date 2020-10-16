Решение президента Киргизии уйти без кровопролития привело к прекращению протестов

В Киргизии вместе с отмененным режимом чрезвычайного положения в Бишкеке прекратились и массовые протесты, сообщил замглавы МВД Республики Алмазбек Орозалиев.

«Митингующие в Бишкеке разъехались в регионы. Все акции протеста завершились», — приводит его слова «Интерфакс».

Он также рассказал, что в связи с решением парламента досрочно прекратить режим ЧП был отменен и комендантский час, а военные и блокпосты будут убраны из столицы в течение дня.

Причиной нормализации обстановки в Киргизии стала добровольная отставка главы государства Сооронбая Жээнбекова, который объяснил свой поступок нежеланием бороться за власть, проливая кровь сограждан, и стремлением прекратить беспорядки. После этого спикер парламента Канат Исаев отказался от должности и.о. президента в пользу премьер-министра Садыра Жапарова, который возглавил правительство на днях и потребовал отставки Жээнбекова.

Сам Жапаров до этого отбывал срок в колонии за захват в заложники губернатора, однако во время протестов его силой вытащили из места лишения свободы сторонники.