Тихановская провела с Меркель 45-минутную встречу

Кандидат на прошедших выборах президента в Беларуси Светлана Тихановская провела 45-минутную встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Тихановская рассказала европейскому политику о том, что в Беларуси сегодня по-прежнему продолжается прирост политических заключенных. В том числе в тюрьме остаются лидеры протеста Сергей Тихановский и Мария Колесникова.

«Светлана подчеркнула, что протесты в Беларуси – это не борьба против России или Европы, это следствие внутрибеларусского кризиса. И главная цель народа сейчас – новые выборы», — написано в официальном телеграм-канале Светланы Тихановской.

Кандидат в президенты отметила,, что сейчас Беларусь ожидает поддержки со стороны независимых медиа и гражданских организаций, а также инвестиционной поддержки.