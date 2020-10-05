Путин принял отставку Васильева и назначил врио главы Дагестана Сергея Меликова

Президент России Владимир Путин принял отставку 71-летнего Владимира Васильева с поста главы Дагестана.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ "О досрочном прекращении полномочий главы Республики Дагестан"», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Уточняется, что документ подписан в связи с заявлением Васильева о досрочном прекращении полномочий.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен член Совета Федерации РФ от Ставропольского края Сергей Меликов.

Сообщается также, что Владимир Васильев теперь будет работать советником президента.

О том, что бывший замдиректора Росгвардии, 55-летний Сергей Меликов может сменить Васильева на посту главы Дагестана, Sobesednik.ru писал на прошлой неделе.