Бывший замдиректора Росгвардии может сменить Васильева на посту главы Дагестана

Глава Дагестана Владимир Васильев может досрочно покинуть свой пост, не дожидаясь выборов в Госдуму 2021 года.

Как пишет РБК со ссылкой на близкие к руководству региона и Кремлю источники, причина возможной смены руководства республики заключается, в частности, в возрасте Васильева, которому в августе исполнился 71 год.

Отмечается, что чиновник сам выражает желание уйти с должности, и сейчас рассматривается возможность его замены до начала выборов в Госдуму, чтобы предвыборная кампания прошла под руководством нового главы региона.

Потенциальным преемником Васильева издание называет сенатора от Ставропольского края, 55-летнего генерал-полковника Сергея Меликова – бывшего заместителя директора Росгвардии и экс-полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе. В 2017 году он уже считался вероятным кандидатом на пост главы Дагестана. Уточняется, что в пользу Меликова говорит тот факт, что он силовик и хорошо знает регион. Кроме того, Меликов в одинаковой степени удален от местных кланов, а по национальности является лезгином.

Владимир Васильев был назначен врио главы республики в октябре 2017 года, в сентябре 2018-го его официально утвердил Госсовет Дагестана. До этого Васильев был лидером «Единой России» в Государственной думе.