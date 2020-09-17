Санкции по мотивам ФБК, уход Сарраджа, арест диспетчеров. Главное к 17 сентября

Фракция самой крупной в Европарламенте Европейской народной партии присоединилась к предложению фракции «Прогрессивный альянс социалистов и демократов», которые хотят номинировать белорусских оппозиционеров из Координационного совета и Светлану Тихановскую на премию «За свободу мысли» имени академика Андрея Сахарова.

Кроме того, что в проекте резолюции Европарламента содержится «настоятельный» призыв к созданию санкционных схем, позволяющих «сбор информации и заморозку европейских активов коррумпированных лиц», о которых в своих расследованиях рассказывал Алексей Навальный, также там призывают страны остановить строительство «Северного потока-2», что позволит не допускать рост зависимости ЕС от России и не финансировать агрессивную внешнюю политику РФ.

Тем временем к самому Навальному хотят попасть в посольстве РФ в Берлине: как пишет газета «КоммерсантЪ», ведомство направило ноту об обеспечении консульского доступа к нему. В соцсетях российскому МИДу напомнили, что Навальный не в заключении и для общения с ним можно просто обратиться к нему или к его семье.

Генеральная прокуратура Польши подозревает трех диспетчеров из аэропорта Смоленска в «умышленном доведении до авиакатастрофы» в ситуации с крушением самолета президента Польши Леха Качиньского в 2010 году. Ведомство требует их ареста, сообщил «Польскому радио» пресс-секретарь ведомства Эва Бялик.

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж в прямом эфире «Аль-Джазиры» заявил об «искреннем желании» покинуть свой пост до конца октября этого года.

«Дождь» обращает внимание, что в эфире белорусского ТВ снова начали появляться «признания» людей, где они рассказывают о пытках в СИЗО ради «хайпа». При этом один из молодых людей на видео говорит «для пиара», но ему подсказывает закадровый голос и он тут же исправляет свое выражение. Телеканал предполагает, что видео постановочные.

Как сообщает The Verge, игровая приставка Sony PlayStation 5 появится в российских магазинах уже 19 ноября этого года. Она обойдется покупателям в 500 долларов. Другая модицикация приставки PS5 Digital Edition, у которой нет привода для физических носителей будет стоить 400 долларов.