"В Кремле затаили дыхание": Максим Шевченко предрек жесткое противостояние Навального с властями

В первые дни после того, как стало известно о коме и тяжелом состоянии известного российского оппозиционера Алексея Навального, многие эксперты поспешили списать популярного блогера со счетов и даже предложили сторонникам оппозиции искать нового потенциального лидера протестов. Отмечалось, что даже если Алексей Анатольевич выкарабкается из столь непростой для его организма ситуации, нет гарантий на то, что он сможет в полной мере продолжать свою оппозиционную и разоблачительную деятельность в том же стиле, что и прежде.

Однако не так давно стало известно об улучшении состояния политика. Более того, спустя какое-то время он сам вышел с поклонниками на связь и сообщил, что впервые сумел целый день дышать самостоятельно без помощи специальных средств, по поводу чего даже пытался иронизировать. В рядах сторонников Навального эти известия восприняли весьма воодушевленно. А когда оппозиционер заявил о своем намерении вернуться в Россию и продолжить работу, стало понятно — списывать Алексея Навального со счетов было не просто преждевременным, но еще и весьма опрометчивым предложением.

К примеру, как считает известный российский журналист, политик и общественный деятель Максим Шевченко, для Кремля после выздоровления Навального начнется весьма неприятный период по целому ряду факторов. Стоит напомнить, что Запад в истории с предполагаемым отравлением блогера склонен возлагать вину на произошедшее именно на российские власти. Шевченко же утверждает, что после недавних событий Навальный сильно изменился и стал совершенно другим человеком, который непременно доведет историю со своим отравлением до логического завершения.

Максим Шевченко // Фото: Global Look Press

«Навальный очнулся. Теперь для Кремля наступает неприятная ситуация, когда решения о выдаче тех или иных анализов будет принимать сам Навальный, который, судя по всему, вернулся в рассудок, полон сил и не утратил силу духа.

Я думаю, что Навальный стал совсем другим человеком — он теперь по-другому смотрит на жизнь. Никакой дружбы между властью и Алексеем быть не может — он никогда не забудет, что его пытались убить. Я уверен, что Навальный доведет до конца расследование о собственном отравлении, в то время как Кремль и власть затаили дыхание», — заявил Максим Шевченко.