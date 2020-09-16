Эллу Памфилову осыпали проклятиями из-за плохого сайта ЦИК

Разработчики, кажется, сделали все для того, чтобы до официальных результатов выборов было невозможно добраться.

Вице-президент и председатель Комитета по политтехнологиям РАСО Евгений Минченко, от которого редко можно услышать резкую критику в адрес властей, обратился к председателю ЦИК Элле Памфиловой. Политтехнолог обратил внимание чиновницы на то, что сайт Центризбиркома крайне неудобен в использовании и «его работа радикально ухудшилась по сравнению с предыдущими электоральными сезонами».

Откровенно говоря, заход на сайт Центризбиркома никогда не напоминал попадание в сказку. Дружелюбный, интуитивно понятный интерфейс? Нет, не слышали. Если вы точно не знаете, что и где там лежит, вы немало промаетесь, тыкая по ссылкам, и встроенный поисковик вам совсем не в помощь.

А на этот раз сайт защитил результаты голосования от пользователей бесконечной капчей, что и заставило Евгения Минченко обратиться к Элле Памфиловой.

Капча – это такие трудночитаемые циферки или буковки, ввода которых тот или иной ресурс иногда требует от пользователя, чтобы убедиться, что он не робот, хотя что тут такого. Так вот, ресурс ЦИК до сих пор требует капчу от желающих узнать результаты выборов, причем при каждом переходе со страницы на страницу.

Sobesednik.ru попробовал выяснить с помощью сайта ЦИК, кто победил на довыборах в Госдуму в Татарстане. Ничего личного, просто эти результаты – первые в огромном списке. Пришлось вводить капчу 5 (пять!) раз, причем два раза с первой попытки не получилось. И это только по одной ОИК из пятнадцати. В общем, единоросс Морозов там всех победил, нагуглили. А так бы до сих пор вводили капчу. Евгений Минченко абсолютно прав – это действительно настоящая пытка.

«Уверен, что это не только вопрос комфорта пользователей, – пишет Минченко. – Доступность и удобство получения информации о ходе и результатах выборов – это вопрос политический. Это вопрос доверия граждан к избирательной системе в целом».

Как прокомментировал происходящее сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц, капча на сайте ЦИК появилась еще во время голосования по поправкам в Конституцию. «Чтобы затруднить оперативное скачивание и анализ результатов для экспертов, – уточнил он. – Столько проклятий, сколько их сыпется по поводу капчи в адрес ЦИК и его руководства с вечера 13 сентября, давно не было».

Элла Памфилова никак не отреагировала на заявление Евгения Минченко, равно как оно было проигнорировано всеми ресурсами Центризбиркома. Оперативно разузнать у Эллы Александровны, удобно ли ей самой пользоваться сайтом ЦИК, Sobesednik.ru не удалось. Хотя зачем ей сайт? Все результаты ей выводятся на табло.