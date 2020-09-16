"Абсолютная бесконтрольность": Эксперт Бауманки о наблюдении за онлайн-голосованием

Научный сотрудник МГТУ им. Баумана Виктор Толстогузов рассказал о своем опыте наблюдения за дистанционным голосованием по новой системе, разработанной Центризбирком: файл с данными постоянно менялся из-за ошибок в шифруемых голосах, кратно менялся его размер, а в итоге промежуточные версии просто были удалены, но никто не обратил на это внимания.

Наблюдение за голосованием по сети, пишет в своем Facebook технический специалист, изначально казалось ему «очевидной бессмысленностью», но он все равно скачивал файлы, которые должны обновляться каждые полчаса в течение трех часов и изучал их закодированное содержимое.

Толстогузов сразу же отметил, что для одного из голосов по какой-то причине просто отсутствует часть необходимых данных, то есть он был неполным. Затем часть голосов (они пронумерованы) «исчезли», а некоторых вообще не было. Тот голос, на некорректность которого указал техподдержке специалист, также пропал из списка.

Фото: Facebook Виктора Толстогузова

«Потом смотрю размер скачанных файлов и недоумеваю. Вижу, что ещё в 6 утра размер файла с голосами избирателей внезапно вырос в 5 раз по сравнению с файлом в 5:30, — поражается эксперт. — Смотрю, что в некоторых файлах голоса повторяются. Есть голос со странным номером [в номере на одну цифру больше, чем должно быть, — прим. Sobesednik.ru]».

Фото: Facebook Виктора Толстогузова

На это его сообщение разработчики отвечать не стали, а сам Толстогузов вдруг обнаружил новый голос, данные о котором указаны в системе некорректно. Эту неточность также исправляют: «В результате в списке файлов появляются множественные промежуточные версии».

Фото: Facebook Виктора Толстогузова

В шесть часов утра он уже не смог найти ошибок в новой версии файла, но, зайдя на сайт день спустя, вновь был поражен: «Размеры файлов стали другими и исчезли опубликованные промежуточные файлы».

«Похоже я был единственный в стране, в тот день, кто заглянул в файлы с зашифрованными голосами избирателей с интернет-голосования в г. Москве. Приведённый пример ещё раз доказывает абсолютную бесконтрольность действий администраторов и программистов интернет-голосования во время голосования. Данные легко могут быть заменены в любой момент и этого можно не заметить», — подводит итог эксперт.

Отметим, что сама система была разработана ЦИК за шесть миллиардов рублей. Первое её публичное испытание было проведено менее чем за две недели до выборов, причем тестировавшие её специалисты отмечали закрытость информации о ней и непонимание, как можно проводить тест в таких условиях: