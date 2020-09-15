"Прошли точку невозврата": Тихановская написала колонку для The Washington Post

Светлана Тихановская утверждает, что в Белоруссии создано «беспрецедентное массовое движение за демократию».

В колонке, написанной для американского издания The Washington Post, политик отмечает, что в стране продолжаются акции и митинги, несмотря на давление со стороны силовиков, а также ложь и пропаганду СМИ, в том числе российских.

По словам Тихановской, «чем сильнее диктатор Александр Лукашенко пытается сохранить свою власть, тем больше она ослабевает». Сама она при этом подчеркивает, что выступает за мирный протест и отказ от насилия. «Многие спрашивают, хватит ли этого. Я считаю, что ответ – да. Мы как народ прошли точку невозврата. У Лукашенко нет будущего в качестве лидера этой страны, и это лишь вопрос времени, пока он не оставит власть», – пишет Тихановская, призывая другие страны «прекратить сотрудничество с режимом», ввести необходимые санкции и помочь белорусам, которые были вынуждены покинуть страну в свете последних событий.

«Вопреки утверждениям государственной пропаганды, время на нашей стороне. Этот режим – колосс на глиняных ногах. То, что казалось вечным, исчезнет в мгновение ока. Все, что нам нужно сделать, это держаться вместе. Вопрос не в том, победим ли мы. Мы уже победили. Режим пытается украсть у нас эту победу. Не получится», – пишет Светлана Тихановская.