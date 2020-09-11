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11 сентября, пятница

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10 сентября, четверг

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Навальный мог быть отравлен более жестким вариантом "Новичка"

Политика
19:29, 11 сентября 2020

Навальный мог быть отравлен более жестким вариантом "Новичка"

В делегации Организации по запрещению химоружия предполагают, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен вариантом вещества группы «Новичок». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Del Spigel.

11 сентября делегация посетила берлинскую клинику Charite, куда был доставлен Навальный. Там они получили анализы крови и мочи российского политика, по который сделали выводы о действующем веществе.

Также журналисты передают предположения главы Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль о том, что Навальный мог быть отравлен «более жестким» вариантом «Новичка».

Напомним, 10 сентября Навальный пришел в себя. Ранее его вывели из искусственной комы. Ему стало плохо при перелете из Томска в Москву 20 августа, самолет сел в Омске, откуда позже оппозиционера доставили в немецкую клинику.

Рубрика: Политика

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