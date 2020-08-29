Правительство Южной Осетии отправлено в отставку по требованию протестующих

На сайте президента Южной Осетии опубликован текст указа, в котором он постановил освободить председателя правительства Эрика Пухаева от должности. Также в отставку отправлено все правительство республики, пишет ТАСС.

Отставки правительства требовала общественность после того, как в пятницу стало известно о смерти местного жителя, задержанного по подозрению в покушении на главу МВД Игоря Наниева.

Сегодня же парламент принял решение об отставке генпрокурора республики Урузмага Джагаева. Также президент отстранил от должности главу МВД, пока не будут завершены расследования о превышении полномочий и покушении на начальника МВД.

Должность председателя правительства займет зампредседателя Геннадий Бекоев.