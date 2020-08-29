Правительство Южной Осетии поднимет вопрос об отставке генпрокурора

К утру 29 августа в центре столицы Южной Осетии, городе Цхинвале, завершился стихийный митинг, на котором демонстранты требовали отставки правительства.

Несколько сотен человек мобилизовались в протесте после распространения информации о смерти местного жителя, задержанного ранее по подозрению в покушении на главу МВД республики Игоря Наниева.

Председатель правительства Эрик Пухаев отреагировал на требования протестующих и заявил, что уходит в отставку, но президент республики пока не принял его решение.

На минувшей встрече парламента по случаю массовых протестов политики так и не смогли договориться об отставке правительства именно из-за того, что не был решен вопрос об отставке генерального прокурора, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламента.

Очередное заседание по поводу отставки генпрокурора состоится сегодня в первой половине дня.