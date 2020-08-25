Bell: После рейда силовиков "Яндекс" начал эвакуировать сотрудников из Беларуси

13 августа в офисы компаний «Яндекс» и Uber (принадлежит «Яндексу») пришли сотрудники силовых ведомств Беларуси. Позже стало известно, что они представились сотрудниками управления МВД по борьбе с оргпреступностью. Что им было нужно, неясно до сих пор, однако, как пишет The Bell, руководство компании после этого начало эвакуировать своих работников в Россию.

При этом собеседник издания отмечает, что о вывозе всех 300 человек речь пока не идет. Пока страну покидают лишь некоторые сотрудники, а тех, кто отказывается, перевозят из Минска на загородные «дачи», им готовы оказать юридическую поддержку. При этом офис компании закрыт из-за коронавируса, как и офис Uber. Также свои офисы в Минске после инцидента закрыли Rakuten и Viber. Все они работают удаленно.

The Bell также отмечает, что за день до визита силовиков белорусские IT-компании создали открытое письмо с тезисами в поддержку протестующих: «В стране формируются условия, в которых технологичный бизнес не сможет функционировать. Стартапы не рождаются в атмосфере страха и насилия. Стартапы рождаются в атмосфере свободы и открытости», — говорилось в нем.

Основатель успешного белорусского стартапа по автоматизации документооборота PandaDoc Микита Микадо ранее объяснял BFM.RU, что «во всем белорусском IT сейчас такие настроения: если режим победит, мы уезжаем, но мы должны сражаться, и мы должны остаться». Он также ведет кампанию по поддержке силовиков, которые ушли со службы.

Гендиректор Viber Джамел Агауа в разговоре с Forbes также указывал, что компания не может «инвестировать в страну, где люди живут в страхе».