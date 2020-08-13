В Минске силовики пришли в офис "Яндекса", в Uber-е обыски. В Варшаве голодовка

В пресс-службе российской компании «Яндекс» подтвердили, что в минский офис компании пришли неизвестные вооруженные люди в черной одежде. Ранее об этом писало издание The Bell со ссылкой на источники.

Как сообщается, предположительно, силовики заблокировали офис, в котором из-за коронавируса сейчас находится мало сотрудников. Также уточняется, что офис находится вдалеке от мест проведения массовых акций протеста.

Euroradio также сообщает, что обыски проходят в минском отделении компании Uber. С чем связаны акции силовиков, пока непонятно.

Представители белорусской диаспоры в Варшаве разбили возле здания Евросоюза палаточный городок и объявили голодовку в связи с происходящим в Беларуси. Они настаивают, что на выборах победила Светлана Тихановская. Как отмечает РИА Новости, на той же улице расположены Европейская комиссия, офис Европейского парламента, а также информационный пункт Европейского союза: «Мы знаем, что Европейский союз очень медленно что-то делает, а у нас нет времени. В Белоруссии десятки людей ранены, есть погибшие», — поясняет агентству организатор акции Максим Чернявский.