Реаниматолог рассказал, когда Алексей Навальный выйдет из комы

Немецкие медики подтвердили: оппозиционер был отравлен. Сам политик по-прежнему без сознания. Когда он очнется?

Врачи клиники «Шарите» назвали вещество, которым отравили Алексея Навального. Медики указывают, что у основателя ФБК произошла интоксикация веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество специалисты не называют.

– Версия немецких врачей абсолютно не обоснована, – критикует выводы коллег Виктор Шилов, руководитель отдела токсикологии и психореабилитации НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе. – Там больше пахнет политикой, чем медициной. Если бы было действительно так, как они говорят, то омские врачи бы это заметили. При отравлении веществами этой группы есть характерная симптоматика. Ее не пропустишь.

Так или иначе, Алексей Навальный по-прежнему остается в состоянии комы. И сейчас главный вопрос в том, когда политик придет в сознание.

– Прогнозировать сроки выхода из комы очень сложно, – говорит Шилов. – Это зависит от того, насколько длительным было кислородное голодание мозга. Разброс по времени у пациентов может быть очень большой, на это влияет масса факторов. На моей практике пострадавшая от удушения угарным газом в «Хромой лошади» (самых тяжелых пациентов тогда отправляли в НИИ cкорой помощи им. Джанелидзе. – Прим. Sobesednik.ru) вышла из комы через три месяца после пожара. Там было очень серьезное кислородное голодание мозга.