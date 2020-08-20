Токсиколог о состоянии Навального: Остановка дыхания, глубокое поражение ЦНС

Александр Эдигер, фармаколог, патологоанатом, рассказал о яде и оценил шансы оппозиционного политика на выздоровление.

– Сейчас пишут, что Навальный мог быть отравлен психодислептиками или нейролептиками. О чем речь?

– Психодислептики — я таких вообще не знаю. Под этим понимается что угодно — наркотики, растения, некоторые медикаменты, грибы и вплоть до клея и бензина. Это болтовня, конечно.

На самом деле ситуация следующая, – объясняет медицинский эксперт. – Есть понятие «отравление неизвестным ядом». Сейчас главная задача — попытаться по максимуму набрать анализов из организма пациента и выявить одно или комбинацию веществ, которые могли к этому привести. Предварительно исключив некую ситуацию, связанную просто с болезнью, потому что существует масса болезней, у которых такая симптоматика. Но это задача чрезвычайно сложная.

Моя версия — это применение смеси с количеством компонентов больше трех, которые могли оказать такой эффект. Говорить о составе не буду, чтобы не заниматься ликбезом для злоумышленников.

– Эти компоненты общедоступны или это специфические вещества?

– В том числе, они могут быть и общедоступны. Мастерам-отравителям не составляет труда из 2-3 компонентов составить бинарную или другую комбинацию.

– Эти вещества могут быть без вкуса и запаха? Ведь Навальный ни на что не жаловался, пока ему не стало совсем плохо...

– Это вполне возможно. Попытка отравления всегда должна иметь заданные параметры. Это же не всегда мгновенная смерть, это может быть что-то другое.

– То есть его могли отравить не перед посадкой в самолет, а раньше?

– Безусловно. Вещество, введенное в момент Икс, может развивать свое действие через 15-20 часов. Или набор веществ.

В токсикологии отравления, как правило, связаны с наборами веществ. Например, когда Флобер писал «Госпожу Бовари», ему было просто, потому что там фигурировало «отравление мышьяком». А яд Борджиа (с легкой руки Виктора Гюго, написавшего пьесу «Лукреция Борджиа», эта итальянка вошла в историю как коварная отравительница, заключавшая яд в кольца, перстни, ключи. – Прим. Sobesednik.ru) до сих пор неизвестен. Потому что он являлся, как минимум, трехкомпонентным.

У экспертов и реаниматологов адская работа, потому что они должны именно сейчас заниматься этой темой, отвечая на вопрос «Отравление неизвестным ядом». Если этот диагноз вообще звучит. А он должен звучать.

Если диагноз об отравлении не звучит, то пациента Навального сейчас детоксицируют, то есть усиленно «моют» во всех смыслах, и тогда шанс обнаружить яд приближается к нулю. Если этот диагноз стоит и начались действия по экспертизе, то есть хоть какой-то шанс. Если этого нет, то яд обнаружен не будет.

– Пишут, что Навальный сейчас находится на ИВЛ. Значит ли это, что он мог яд вдохнуть, а не принять внутрь с пищей или жидкостью?

– Думаю, что нет, так как есть достаточно большое количество ядов, которые после принятия внутрь вызывают паралич дыхательного центра (в этой ситуации ИВЛ действительно необходим). Например, все опиаты обладают таким свойством. К тому же, как я понял, там обнаружен так же алкоголь, который является очень скверным дополнением, вызывая антабусный эффект — это ситуация несовместимости препаратов с алкоголем. Это, кстати, можно использовать, планируя отравление.

Алексей Навальный с супругой Юлией

– Какой прогноз на выздоровление?

– Ситуация с ИВЛ говорит о том, что у Алексея глубокое поражение центральной нервной системы, при которой наступила остановка нормального механизма дыхания на уровне продолговатого мозга (задний отдел головного мозга. – Прим. Sobesednik.ru).

– Чем это грозит?

– Это резко снижает его шансы на выздоровление: прогноз на положительный исход при таких вводных данных – процентов 30.