В Минске идет подготовка к акции: силовики и протестующие стягиваются к центру

В сторону центра Минска сейчас направляются десятки единиц военного транспорта и автозаки, их публикуют в социальных сетях сами жители столицы.

Как пишет ТАСС, ГИА проводит некое мероприятие «Фильтр»: экипажи инспекции проверяют документы у всех людей и проводит досмотры на подъездах к столице из-за чего образуются пробки.

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова заявила, что идет мониторинг интернета: «Отслеживаем имеющиеся на сегодняшний день призывы [оппозиции]».

На площади Независимости, где традиционно собираются протестующие, устанавливают ограждения, туда уже доставлены силовики. Закрыты на вход и выход ряд центральных станций метро.

Тем временем в сторону центра со всех концов города направляются колоны людей. Пока их число оценить сложно, судя по всему, они небольшие (десятки и сотни людей), но среди них есть рабочие ряда заводов, минчане присоединяются к ним по мере движения. Акция оппозиции осложняется пасмурной погодой, но Telegram-каналы успокаивают людей сообщениями, что дождь уже скоро закончится.

Силовики уже начали предупреждать в громкоговорители о незаконности акции.