Белорусское радио отказалось пускать в эфир традиционное богослужение

Каждое воскресенье Первый национальный канал Белорусского радио транслирует богослужение святой мессы из Архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии в Минске (католическая церковь), но сегодня этого не стали делать без объяснения причин.

«Нас не пустили в прямой эфир в день выборов, дали в записи. В прошлое воскресенье мы были в прямом эфире. А сегодня сказали просто: не будет трансляции, и все», — приводит «Интерфакс» слова собеседника в костеле.

Он также отметил, что священнослужители не планировали никаких необычных акций, а лишь в очередной раз намеревались провести службу: «Ничего особенного не предполагалось, просто толкование Евангелия, и все, — пояснил он. —