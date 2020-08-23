Тихановская не верит, что армия станет разгонять протестующих

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которую многие считают победившей на выборах, уверена, что армия не станет применять силу против мирных демонстрантов. Об этом она рассказала прибалтийскому агентству BNS (сама она находится в Литве).

«Это преступление со стороны армии, если она выйдет против белорусского народа, потому что они [протестующие] — это тоже белорусские люди. Я больше чем уверена, что большинство и в армии, и в милиции это понимают», — говорит она (цитата по ТАСС).

Тихановская также пояснила, что протестующие «выходят на улицы не воевать, они выходят на улицы, чтобы показать свое несогласие».

Она в очередной раз отметила, что итоговой целью оппозиции является мирный диалог с властями, для которого был создан Координационный совет, лишь начинающий свою работу: «Сформировался президиум, создаются рабочие группы, у которых будет свой участок работы, какая-то своя направленность».

При этом по белорусскому телевидению активно обсуждают недостатки программы Координационного совета, которой в действительности не существует, а прокуратура уже успела возбудить против него уголовное дело о «захвате власти».