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19 августа, среда

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18 августа, вторник

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Врач: отравление не единственное возможное объяснение состояния Навального

Политика
11:42, 20 августа 2020

Врач: отравление не единственное возможное объяснение состояния Навального
Анатолий Калиниченко // Скриншот из "ВКонтакте"
Анатолий Калиниченко // Скриншот из "ВКонтакте"

Заместитель главного врача по медицинской части омской БСМП-1 Анатолий Калиниченко прокомментировал лечение Алексея Навального. По его словам, причина резкого ухудшения состояния здоровья политика пока не ясна. Отравление он не исключает, но это не единственное объяснение.

«В течение сегодняшнего дня, я думаю, мы определимся с диагнозом. Всё, что требуется на сегодняшний день, проводится в полном объёме. Нет никакой уверенности в том, что причиной его состояния является отравление. Это одна из возможных причин. Но кроме этого может быть ряд состояний, которые возникли остро», — заявил он журналистам.

Он также отметил, что для лечения оппозиционера были привлечены врачи различных специальностей, проводятся консилиумы, а также проводятся необходимые анализы.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш при этом выступает резко против позиции о том, что политика не отравили намеренно. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, эту версию исключают в сотрудники правоохранительных органов: «Пока эта версия не рассматривается. Не исключено, что он что-то выпил или принял вчера сам», — приводит его слова агентсво.

Ярмыш уверена, что это попытки информационного искажения ситуации: «Ну разумеется. Просто чай плохой попался. Это госпропаганда сейчас и будет делать — верещать, что преднамеренного отравления не было, он случайно, он сам. Я была с Алексеем с самого утра, сидела на соседнем кресле самолета, и ничего общего с обычным отравлением тут нет».

Также она уверяет, что в больнице сейчас находится «больше полиции, чем врачей». Ранее отмечалось, что туда также прибыли сотрудники ФСБ и Росгвардии, теперь к ним добавились коллеги из Следственного комитета.

Теги: #Навальный

Рубрика: Политика

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Анатолий Калиниченко // Скриншот из "ВКонтакте"

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