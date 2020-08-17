МИД РФ выразил протест Амстердаму из-за найденного у российского атташе жучка

В служебном автомобиле российского военного атташе в Нидерландах обнаружили аппаратуру слежения.

Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел России, передает «Интерфакс». Сообщается, что в МИД вызвана временная поверенная в делах Нидерландов в России Доминик Баккер-Кюлинг. Ей выразили решительный протест и указали на необходимость немедленно принять все меры по недопущению подобных случаев, «идущих вразрез с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях» и усложняющих «без того непростые двусторонние отношения».

Напомним, в июле Нидерланды подали в ЕСПЧ иск к России в связи с крушением малайзийского Boeing под Донецком в 2014 году, что МИД также счел недружественным шагом. Ранее Москва обвиняла правительство Нидерландов в давлении на суд в связи с этим делом.