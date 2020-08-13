"Лукашенко пошёл против своего народа": Борис Титов о ситуации в Беларуси

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что легитимность правления Александра Лукашенко сейчас находится под большим вопросом, передают «Открытые медиа».

«Лукашенко пошёл против своего народа. Это преступление — то, что происходит», — пояснил предприниматель. По его словам, результаты выборов необходимо пересматривать или проводить повторно, чтобы решить конфликт формального президента с населением страны. «Легитимность Лукашенко сильно урезана, и он должен адекватно оценивать ситуацию», — поясняет Титов.

Ранее Sobesednik.ru писал о множестве забастовок и увольнений, в том числе чиновника из администрации президента Беларуси. Массовые протесты проходят уже четвертый день. После жесточайшего их подавления сотрудниками силовых ведомств и рассказов журналистов и очевидцев о пытках в СИЗО и отделениях милиции претензии к режиму предъявили дипломаты множества стран, а также многие общественные деятели. Отдельные белорусские милиционеры и спецназовцы начали публично увольняться из органов или демонстративно выбрасывать в мусорки свою форму.

Завтра во второй половине дня главы МИД стран Совета Европы проведут экстренное совещание, в ходе которого обсудят насилие в Республике.