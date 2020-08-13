Участковый из Гомеля заявил, что Тихановская победила на выборах и покинул страну

Экс-участковый милиционер Иван Колос накануне записал ролик, в котором заявил о насильственном захвате власти в стране. Через 20 минут после его публикации к нему пришло руководство, а ночью он уехал из страны.

«Коллеги, мы поклялись с вами защищать белорусский народ, но вместо этого мы отстаиваем интересы лишь одного человека, который насильственно захватил эту власть и теперь не имеет смелости, чтобы прекратить кровопролитие, вернув власть народу. Коллеги, я призываю вас прекратить это насилие и не наставлять оружие на мирных безоружных граждан», — говорит он в своем обращении к силовикам.

Он подчеркнул, что не намерен увольняться из МВД, но преступные приказы исполнять также не станет. По его мнению, Светлана Тихановская победила на выборах и все приказы должны поступать от неё, а не от Лукашенко.

Позднее он рассказал TUT.BY, что милицейское начальство приехало к нему уже через 20 минут после этого, но открывать им дверь он не стал, поняв, что они его задержат. Вместо этого участковый выкинул удостоверение и форму с балкона. После этого он покинул страну в целях безопасности.