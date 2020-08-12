"Я по-хорошему прошу": Лукашенко пригрозил "изучить" всех неработающих белорусов

Формально президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе совещания призвал Совбез обеспечить «безопасность граждан», «конституционного строя» и нормальную работу органов власти, обратив отдельное внимание на экономические трудности. По его словам, все белорусы должны работать, а те, кто не работает, «должный быть изучены».

«Все, кто хотят работать, кто стремится работать, должны иметь работу и, соответственно, заработную плату. Все, кто сегодня не работает, должны быть изучены, и им должна быть предложена работа, — цитирует Лукашенко ИА «БелТА». —

Основа всех этих так называемых протестующих — люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, "гуляй дядя по улицам и проспектам". Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает»

Также он обратился к «некоторым нашим, мягко говоря, обуржуазившимся гражданам»: «Не дай бог кто-то кому-то будет выдавать липовые справки о трудоустройстве».

Как пишет агентство, за выполнением этих распоряжений должны проследить не только чиновники, но и правоохранительные органы.

С чем связано требование Лукашенко ко всем гражданам найти работу, не уточняется, но это может быть ответом на оппозиционную кампанию «всеобщей забастовки». Ранее СМИ сообщали, что в некоторых местах работники поддержали инициативу и решили бастовать, пока не будут исполнены их политические требования.

В своем Facebook экономист Константин Сонин пишет, что «экономические показатели Белоруссии в последние десять лет уже плохие, а будут, если Лукашенко удержит власть, ещё хуже»: «То есть "забастовка против Лукашенко" будет не "5% граждан перестают работать", а "90% граждан работают на 5% меньше". Поскольку эти 90% — это ровно те, кто создаёт добавленную стоимость (в отличие от чиновников и силовиков), то это гарантирует отсутствие роста», — констатировал он.