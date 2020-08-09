Во Владимире силовики сорвали очередную лекцию "Трансперенси Интернешнл"

В штаб «Объединенных демократов» (занимаются продвижением муниципальных депутатов) во Владимире пришли сотрудники правоохранительных органов. Как пишет Znak.com, в это время там проходила лекция главы екатеринбургского отделения «Трансперенси Интернешнл — Россия» Екатерины Петровой.

Как пояснили в правоохранительных органах, им якобы поступило сообщение, что в штабе организации совершаются публичные призывы к экстремистской деятельности (регулируется статьей 280 УК РФ). О задержаниях участников лекции не сообщается, однако всех их опрашивают.

Ранее Sobesednik.ru писал, что всех присутствовавших на лекции Екатерины Петровой для штаба «Объединенных демократов» в Казани ранее задержали из-за сообщений о террористической деятельности, которые не подтвердились.