Германия, Франция и Польшая усомнились в честности белорусских выборов

Германия, Франция и Польша опубликовали совместное заявление, в котором выразили свою озабоченность происходящим в Беларуси. Страны призвали освободить всех политических заключенных, а также провести честные и открытые выборы с привлечением наблюдателей из числа местных жителей.

«Таким образом, мы обеспокоены тем, что ни ОБСЕ/Бюро по демократическим институтам и правам человека, ни Парламентская ассамблея ОБСЕ или ПАСЕ не получили возможность наблюдать за избирательным процессом. Поэтому мы настоятельно призываем белорусские власти провести предстоящие президентские выборы свободно и справедливо, в том числе обеспечить независимый мониторинг со стороны местных наблюдателей. Мы приняли к сведению тревожные сообщения о нарушениях в ходе досрочного голосования», — говорится в совместном релизе.

Они также отмечают важные партнерские соглашения с Беларусью и заявляют о вере в её сближении с ЕС на основе общих демократических ценностей и гражданских свобод. «Нет другого пути к укреплению независимости Беларуси, кроме подлинного и инклюзивного социального диалога», — подводят они итог.

Ранее в СМИ поступали многочисленные сообщения о недопуске независимых наблюдателей на участки для голосования. Ряд потенциальных кандидатов в президенты и их сторонники были задержаны силовыми структурами под различными предлогами. Двое из изъявлявших принять участие в выборах — Виктор Бабарико и Сергей Тихановский — арестованы. Третий, Валерий Цепкало, по его словам, был вынужден уехать из страны вместе со своими детьми после угроз уголовного преследования. Главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская неоднократно заявляла, что ей пришлось вывезти из страны детей из-за поступающих угроз.