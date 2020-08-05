Эксперт рассказал, кто победит, если между Россией и Белоруссией начнется война

В Беларуси объявлена 25-дневная срочная мобилизация для мужчин старше 35 лет. Кроме того, Александр Лукашенко объявил военные сборы на границе с Россией. Может ли в итоге все дойти до серьезного обострения и на чьей стороне тогда будет перевес, спросил «Собеседник» у военного эксперта Александра Храмчихина.

– Когда-то белорусская армия была очень хорошей. Но потом она стала понемногу деградировать из-за нехватки средств. Просто сначала Беларусь сидела на нашем полном обеспечении, а потом стала понемногу с него сниматься. Соответственно, и средств стало меньше.

А насчет возможных столкновений – они кажутся нереальными. Но что еще придет в голову Лукашенко – тут я не могу ручаться ни за что и зарекаться ни от чего. Сегодня с российской армией белорусские вооруженные силы нельзя сравнить.

Но армия Беларуси очень сильно интегрировалась с нашей армией. Если где у нас и было плотное сотрудничество, то именно в военной области. Поэтому мне вообще сложно представить, чтобы белорусские военные что-то стали делать против нас. Хоть Лукашенко в своей недавней речи и заменил братские отношения между нашими странами на партнерские, но отменить братство между людьми так просто нельзя.

А то, что Лукашенко ведет себя по отношению к России практически как враг, было понятно уже очень давно, но у нас даже сейчас пытаются этого не замечать.