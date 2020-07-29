Памфилова заявила, что "досрочно" госолосуют по всему миру. Это не совсем так

Отвечая на критику в адрес трехдневного голосования, которое пройдет на выборах в сентябре, глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что «досрочное голосование» проводится в половине стран Европы и является общемировой практикой. Отметим, что два первых дня будут называться «досрочным голосованием», аналогично проводилось «досрочное» шестидневное голосование по поправкам в Конституцию, предшествовавшее основному дню 1 июля.

«Я абсолютно не понимаю информационную истерику, потому что: "Как же так, ужас, ужас, ужас, разрешили голосовать три дня". Развожу руками от удивления, — приводит слова Памфиловой РИА Новости. —

В половине стран Европы проходят выборы досрочно, во всем мире, во многих странах — и не только на протяжении трех дней, и безотносительно пандемии. Традиционно месяцами там проходит досрочное голосование — и никто не делает удивленных лиц, никто не впадает в истерику, никто не выдвигает таких тезисов, что это все специально».

Кроме того, глава Центризбиркома уверена, что для наблюдения за выборами в России создается все больше условий: «Мы специально нашли выход, чтобы у вас была возможность привлечь максимальное количество наблюдателей и обеспечить на всех стадиях голосования полный контроль с вашей стороны», — говорит она.

По её мнению, все заявления о нарушениях на выборах и непрозрачности процедуры являются демонстрацией «политической немощи» противников нововведений, которую они таким образом «прикрывают»: «Во-первых, есть презумпция невиновности, во-вторых, хотите честных выборов — агитируйте своих сторонников приходить на наблюдение на всех стадиях».

Отметим, что о проблемах в применяемых ЦИК нормах говорят не только представители системной и несистемной оппозиции, но также движение наблюдателей «Голос» и многие независимые эксперты.

«Я специально посмотрел, что у нас происходит в мире с процедурами. Многодневные голосования по какой-то единой процедуре вообще редкость. То есть, есть попытки подобных процедур, но несколько другие по природе, — объяснял политолог Александр Кынев в эфире «Эха Москвы». — Как правило все равно есть единый день, а все остальное это разные виды — досрочное голосование, голосование по почте и так далее. И в разных странах по-разному регламентируется. Но то, что у нас предлагается больше похоже на Беларусь, где достаточно часто используется досрочное голосование. (...) Почти везде, где оно используется, это страны демократические – нет проблемы с контролем». Эксперт также пояснил, что как правило многодневное голосование проводится лишь по открепительным листам и подобным процедурам, либо в разные дни в разных регионах государства, однако почти всегда в каждом регионе оно проводится в течение одного дня.