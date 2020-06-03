СМИ: Владимир Мазур назначен в АП ответсвенным за местное самоуправление

Бывший сити-менеджер Тобольска Владимир Мазур занял пост заместителя руководителя Управления внутренней политики администрации президента, пишет Znak.com со ссылкой на источник, а также URA.RU со ссылкой на самого чиновника. По данным издания, теперь он будет отвечать за вопросы местного самоуправления в стране, а также по работе с регионами.

Мазур был руководителем городской администрации Тобольска с 2012 по апрель 2019 года, когда был назначен заместителем главы Калужской области Анатолия Артамонова, а после этого стал его первым замом до 1 июня этого года.

Напомним, что ранее отдел расследований Sobesednik.ru подробно рассказывал о связях первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко с мусорным бизнесом:

А также о начальнике управления АП по внутренней политике Андрее Ярине, отвечающем за выборы, и его криминальных связях: