ВЦИОМ: 46% россиян одобрили идею о дистанционном голосовании

ВЦИОМ опубликовал результаты исследования общественного мнения на предмет очередных поправок к регламенту проведения демократических процедур: выборов и референдумов.

Напомним, ранее Владимир Путин подписал документ, позволяющий проводить голосование посредством интернета или почтой, пишет «Интерфакс».

Только 23% из числа опрошенных ВЦИОМом выразили готовность использовать цифровой способ голосования, хотя к самой идее одобрительно отнеслись 46%. Причем среди самой молодой части респондентов (от 18 до 24 лет) эту идею одобрили 71% россиян. В следующей категории (25-34 года) уже более предвзяты — р=одобряют только 51%.

Остальные относятся к подобным новаторствам с недоверием. При этом отмечается, что лишь 14% из опрошенных заявили, что они достаточно осведомлены об этих законодательных изменениях, 42% об этом что-то слышали, но не знакомы с подробностями.

Всего в исследовании приняли участие 1 600 россиян.