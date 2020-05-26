Путин заявил, что "не против" выдвижения главы Брянской области на второй срок

Владимир Путин одобрил решение губернатора Брянской области Александра Богомаза баллотироваться на новый срок.

Об этом он заявил на встрече с главой региона, передает ТАСС.

«Я не против. Как я в таких случаях говорю всегда, люди в конечном итоге, граждане, избиратели должны принять окончательное решение, но я ничего не имею против вашего выдвижения. Наоборот, считаю, что это было бы правильное решение с вашей стороны», – сказал Путин в ответ на заявление Богомаза о решении баллотироваться.

Говоря об итогах работы губернатора, президент отметил, что «по всем основным позициям» Брянская область находится «в плюсе». Так, ее ВВП за 2018–2019 годы превысил средний показатель по стране (5,3 против 3,8). Оборот внешней торговли в регионе поднялся до 25,8% (по России он составляет 14%), оборот розничной торговли вырос до 7,1% (по всей стране – 4,8%).

Александр Богомаз возглавил Брянскую область в 2015 году, тогда за него проголосовали почти 80% избирателей.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Владимир Путин поддержал намерение президента Татарстана Рустама Минниханова вновь баллотироваться на должность главы региона.