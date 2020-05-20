Планы Минниханова по переизбранию на третий срок одобрили в Кремле

Владимир Путин поддержал намерение Рустама Минниханова вновь баллотироваться на должность президента Татарстана.

Об этом глава государства заявил в ходе онлайн-совещания с Миннихановым по вопросам эпидемиологической ситуации в республике. «Я, безусловно, поддержу ваше выдвижение в качестве кандидата на должность руководителя республики на следующий срок», – приводятся на сайте Кремля слова Путина.

Президент отметил, что Татарстан является лидером среди регионов по борьбе с коронавирусом. Он поблагодарил Минниханова за проделанную работу и подчеркнул, что «она приносит реальные результаты, дает возможность открывать экономику».

Рустам Минниханов возглавил Татарстан в марте 2010 года, на должность главы региона его назначил Дмитрий Медведев. В 2015 году Минниханова избрали на второй срок.