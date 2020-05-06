Путин не продлил режим "нерабочих дней". Регионы будут готовиться к его снятию

Президент РФ Владимир Путин призвал губернаторов подготовиться к выходу из режима «нерабочих дней». О его продлении глава государства не заявил. Он отметил, что в каждом регионе план действий может выглядеть по-разному.

«Обращаюсь к главам всех регионов России и напоминаю, что вам, опираясь на эти рекомендации [правительства], необходимо за ближайшие дни выработать свои планы действий на период после 11 мая», — заявил он в ходе совещания с губернаторами и кабмином.

При этом Владимир Путин также отметил, что это не означает выход из карантина для всех субъектов Федерации: «Где-то жесткие, оправданные профилактические меры необходимо сохранить или даже дополнять. А где-то, возможно, планировать определенное обоснованное их смягчение».

Кроме того, он пояснил, что «нельзя забегать вперед» и любые преждевременные ослабления самоизоляции могут привести к «откату назад» в эпидемиологическом плане.