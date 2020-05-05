Карантин поддерживают меньше половины россиян, контроль за ним – лишь четверть

Согласно результатам совместного исследования OMI и «Платформы», лишь 28% россиян положительно оценивают контроль со стороны властей за передвижением на личном транспорте, 27% — штрафы за нарушение режима самоизоляции.

В течение недели с 17 по 24 апреля поддержка обеих этих мер упала почти на треть — на 11% от общего числа респондентов, передает РБК. При этом с необходимостью действия режима самоизоляции согласны лишь 47%: их число с начала апреля уменьшилось почти на четверть.

При этом тот же опрос показывает, что возвращаться к обычной жизни граждане также не готовы: лишь 15% согласны посещать людные места при условии снятия ограничений, а 43% уверены, что это допустимо лишь после снижения уровня заболеваемости до минимума. Всего 8% респондентов согласны пойти на митинги или концерты, а в торговые центры — только 17%. Ещё 8% намерены самоизолироваться даже при отмене карантина. Однако на работу готовы отправить 44% опрошенных.