Смертную казнь несовершеннолетних в Саудовской Аравии заменят сроком до 10 лет

В Саудовской Аравии продолжается либерализация уголовного кодекса. Как сообщает «Би-би-си» со ссылкой на Комиссию страны по правам человека, теперь там запрещено казнить несовершеннолетних.

Соответствующий указ был подписан королём Салманом. Вместо смертной казни подросткам будут назначать наказание в виде тюремного заключения (в центрах для несовершеннолетних) сроком до 10 лет.

Отмечается, что в 2019 году в королевстве было казнено рекордное количество людей — 184 человека. Как минимум один из убитых был несовершеннолетним.

«Указ помогает нам в создании более современного уголовного кодекса», — пояснил президент госкомиссии Саудовской Аравии Аввад Алаввад.

За два дня до этого в ходе реформы в стране было отменено наказание в виде удара плетьми.