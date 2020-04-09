Обмен пленными, нефть Трампа и пожар в доме пристарелых. Главное к утру 9 апреля

Сеть магазинов «Рив Гош» заявила, что не сможет заплатить поставщикам за товары, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо фирмы. Из-за закрытия всех магазинов на период самоизоляции в компании стараются сократить расходы, продолжая выплачивать зарплаты своим сотрудникам, число которых составляет порядка 7,5 тысячи человек.

22-летный сын президента Сербии Александра Вучича Данило был госпитализирован с подтвержденным коронавирусом, передает «КоммерсантЪ».

Заммэра Москвы Петр Бирюков заявил ТАСС, что пожар в одном из столичных домов престарелых мог быть вызван взрывом в дизельной котельной. По данным МЧС, причиной инцидента стал электрический кабель. При пожаре погибли четверо, 16 человек были госпитализированы.

Дональд Трамп заявил, что США «уже сократили автоматически» объем добычи нефти и не намерены присоединяться к дальнейшему сокращению, даже если такое решение примут другие страны, в том числе в случае соответствующей договоренности между Россией и ОПЕК, пишут «Ведомости». По данным источников, он также готов повысить импортные пошлины на нефть из РФ и Саудовской Аравии, чтобы оказать давление на эти страны.

Украина и самоправозглашенные ДНР и ЛНР договорились об обмене 18 человек на 19 соответственно, сообщает РБК. Обмен назначен на 19 апреля, однако число людей, участвующих в нем может измениться.

Директор Большого театра Владимир Урин рассказал, что их потери от продажи билетов за время самоизоляции составляют примерно 9 миллионов рублей в сутки. Он также отметил, что из-за снижения покупательной способности цены на билеты после возобновления работы могут быть снижены.