Песков рассказал о случае заражения COVID-19 в администрации Владимира Путина

Дмитрий Песков подтвердил информацию об одном случае заражения коронавирусом нового типа в администрации президента.

По словам пресс-секретаря, инфицированный сотрудник не контактировал с главой государства, передает ТАСС.

Накануне, 26 марта, РБК сообщало о том, что в администрации Владимира Путина и Управления делами президента были выявлены случаи COVID-19.

Песков отметил, что это «лишний раз доказывает оправданность мер предосторожности, когда участников всех мероприятий с президентом приглашают пройти тесты до этого мероприятия». Представитель Кремля подчеркнул, что в администрации главы государства принимаются все необходимые санитарные и эпидемиологические меры.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что в России нет эпидемии коронавируса, при этом, по его словам, следует готовиться к «худшему сценарию» развития событий.