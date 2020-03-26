Песков заявил, что в РФ нет эпидемии, но призвал готовиться к худшему сценарию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков убежден в том, что эпидемии коронавирусной инфекции в России по факту нет.

Об этом сообщает «Интерфакс».

«В данном случае эвентуальные рассуждения вряд ли уместны. Единственное, что я хочу еще раз напомнить, у нас де-факто эпидемии нет», – заявил Песков, отвечая на вопрос, при каких обстоятельствах Владимир Путин может объявить режим ЧС из-за COVID-19.

Пресс-секретарь отметил, что в России ситуация гораздо лучше, чем во многих странах «благодаря тем мерам, которые заблаговременно начало принимать наше правительство, и благодаря той эффективной системе противодействия распространению коронавирусу, которая была создана в РФ».

Песков выразил надежду на то, что стране «удастся избежать эпидемии». Вместе с тем он напомнил, что главврач больницы в Коммунарке во время визита президента в медцентр говорил о разных сценариях развития событий. «В любом случае государство исходит из того, что, какая бы ни была ситуация, насколько бы она ни была благоприятнее, чем на передовой фронта борьбы с коронавирусом, тем не менее, нужно быть готовыми к худшему сценарию. Чтобы затем обрадоваться лучшему, как сказал врач», – констатировал Песков.

На данный момент в России зафиксировано 840 случаев COVID-19, официально подтверждены две смерти от заболевания.

Ранее главный инфекционист московского Минздрава Николай Малышев в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что российские медики готовятся к «взрывному» развитию ситуации с распространением COVID-19 и отметил, что число заболевших в стране растет в геометрической прогрессии.