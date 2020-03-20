ЦИК разрешил продлить досрочное голосование по Конституции до недели

Согласно мнению ЦИК, досрочное голосование по Конституции в отдельных случаях может быть проведено с 15 по 21 апреля.

«Исходя в первую очередь из необходимости максимально применить все профилактические меры, мы предусматриваем расширение проведения досрочного голосования, в том числе вне помещения, с трех до семи дней», – цитирует «РИА Новости» председателя ЦИК Эллу Памфилову. Она отметила, что решение по досрочному голосованию будет приниматься местными избирательными комиссиями исходя из ситуации в каждом регионе. По словам Памфиловой, эта мера поможет избежать скопления большого числа людей на участках и сократить снизить риск заражения.

Ранее глава ЦИК сообщила, что граждане, которые «по тем или иным причинам не могут оказаться на своем традиционном участке в день голосования», могут проголосовать досрочно, в течение трех дней до общероссийского голосования.