Решение гаагского суда по ЮКОСу не означает ареста активов России, пояснил юрист

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не может прокомментировать решение гаагского суда по ЮКОСу, заявив, что «это какая-то новая информация» и он ей «пока не владеет», передает РБК.

Ранее сегодня Апелляционный суд Гааги постановил, что Россия обязана выплатить бывшим акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов.

В пресс-службе российского Минюста заявили, что намерены оспаривать это решение, пояснив, что, по их мнению, экс-акционеры нефтяной компании «не являлись добросовестными инвесторами», а свои активы они приобрели, используя незаконные действия. Жалоба будет подана в течение трех месяцев.

По словам руководителя Международного центра правовой защиты (представляет РФ в «деле ЮКОСа» в Гааге) Андрея Кондакова, это решение не приведет к аресту российских активов в других странах: «Это [решение] не означает автоматического наложения арестов по всему миру. Для этого нужно как минимум сперва обращаться в суды соответствующих стран с ходатайством о признании и приведении в исполнение арбитражного решения». Он пояснил ТАСС, что Россия готова отстаивать свою позицию и в ряде национальных судов.

По словам бывшего руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского, «подтверждена не только процедура, но и суть: "отъем ЮКОСа — дело не о налогах, а о борьбе с политическими оппонентами"». Он уверен, что «проиграл именно Кремль, а не Россия», при этом он подчеркивает в своем Twitter, что выплачивать компенсацию будет «не Россия, а сечины».

Ранее Sobesednik.ru сообщил, что ЕСПЧ частично удовлетворил иск по второму делу ЮКОСа.