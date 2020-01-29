Экс-глава аппарата Правительства Приходько стал помощником Мишустина

Помощником главы правительства назначен Сергей Приходько. Распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Приходько был помощником трех президентов по внешней политике: Бориса Ельцина, Владимира Путина и Дмитрия Медведева, а с 2012 по 2018 годы он работал вице-премьером и руководителем аппарата правительства. В мае 2018 года чиновник стал первым замруководителя аппарата правительства.

Однако более широкую известность он получил после выхода расследования политика Алексея Навального, в котором утверждалось наличие неформальных связей между чиновником, бизнесменом Олегом Дерипаской и девушками из эскорт-услуг.

Ранее Sobesednik.ru писал о связи нового первого вице-премьера Андрея Белоусова и Дерипаски:

В своем расследовании «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального также перечислял недвижимость общей стоимостью более миллиарда рублей, якобы принадлежавшую Приходько. Чиновник не стал подавать на Навального в суд, объяснив, что будет «слишком много чести», а само расследование назвал «провокацией».

Официальный представитель Олега Дерипаски заявлял о материалах Навального вскоре после их публикации, что «данные попытки искажения действительности и извращения информации дискредитируют только авторов подобного рода фальшивых "сенсаций"».