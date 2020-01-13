Глава Пентагона "не видел ни одного доказательства" подготовки Сулеймани атак

Глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что поверил на слово Дональду Трампу, заявлявшему об угрозе со стороны Касема Сулеймани.

Ранее американский президент объяснял убийство главы спецподразделения «Кудс» якобы имевшимися в распоряжении у рукодоводства США сведениями о подготовке Касемом Сулеймани атак на четыре посольства Америки.

По словам Марка Эспера, сам он не видел «ни одного доказательства», подтверждающего угрозу со стороны иранского генерала, однако счел необходимым довериться выводам лидера США.

«Президент не привел конкретных доказательств. Он сказал, что полагает так. Что касается четырех посольств (США), то я не видел ни одного (доказательства). Я же говорю, что разделял точку зрения президента касательно того, что, возможно — мое предположение было таково, что их целью могли быть наши посольства. Посольства — это самая заметная демонстрация американского присутствия в стране», — цитирует главу Пентагона CBS News.

Напомним, что об отсутствии у Белого дома данных по деталям готовившихся Касемом Сулеймани атак сообщал также госсекретарь США Майкл Помпео.