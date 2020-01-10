Министр обороны Абхазии отказался направить армию против митингующих сограждан

Глава Минобороны Абхазии Мираб Кишмария призвал действующую власть и оппозицию к примирению ради благополучия народа.

Такое заявление Кишмария сделал на фоне массовых протестов сторонников отставки действующего президента страны Рауля Хаджимбы, которые 9 января прорвались в здание его администрации.

«У нас и так немало крови пролито и потеряно сограждан, и абхазская армия не будет направлена никогда против своего народа», — обратился министр обороны Абхазии к сторонам конфликта, призвав их не подталкивать народ «к необратимым последствиям».