В Абхазии протестующие, ворвавшиеся в администрацию, требуют отставки президента

В Абхазии несколько десятков человек прорвались в здание администрации президента, выломав двери, передает ТАСС.

Перед зданием проходит стихийный митинг. Собравшиеся граждане требуют отставки переизбранного осенью этого года на второй срок президента Рауля Хаджимбы. При этом, как отмечают в абхазском Минздраве, пострадавших нет.

Как заявил Ахра Авидзба, которого агентство называет организатором митинга, «Хаджимба покинул администрацию и находится на госдаче». При этом отмечается, что у кабинета президента выставлена охрана, которая не комментирует его местонахождение.

«Мы его [президента Хаджимбу] отсюда вытеснили, теперь будем своих разгоряченных сторонников отсюда выводить... Здесь есть комендатура... За [разбитые] стекла мы всем народом скинемся, обратно вставим», — поясняет Авидзба.

Политическая партия «Айтаира» призывает главу государства уйти в отставку, при этом отрицая свою причастность к организации митинга: «Учитывая, что общественно-политическая ситуация в стране обострилась до критической и несет угрозу не только безопасности наших граждан, но и существованию государственности Республики Абхазия, политическая партия "Айтайра" обращается к Хаджимбе Раулю с призывом сложить свои полномочия… Только это позволит избежать худшего варианта развития событий в стране».

Кандидат в президенты от оппозиционной партии «Амцахара» на сентябрьских выборах Алхас Квициния заявил, что «политическая ситуация в стране кошмарная», потому что «власть довела до нее». «Если ситуация выйдет из-под контроля, то мы свое государство окончательно загубим», — поясняет он.

Также сообщается, что в связи со сложившейся обстановкой Хаджимба созвал внеочередное заседание Совета безопасности. После него он, по информации агентства ТАСС, выступит с заявлением.

Оппозиция отказывается признать президентские выборы, прошедшие осенью этого года, на которых во втором туре победу одержал Хаджимба с отрывом всего в 1027 голосов. Он набрал 47,39%, или 39 793 голоса, в то время как его соперник Квициния — 46,17%, или 38 766 голоса. При этом 3155 голосов было подано «против всех». Оппозиция считает, что голоса за Квицинию и «против всех» в сумме представляют голоса против Хаджимбы, а по закону Абхазии президент считается избранным в случае, если он набрал больше голосов, чем отдано против него, поясняет ТАСС.

ЦИК республики и действующая власть настаивают, что голоса «против всех» не должны суммироваться с голосами против президента.

Сообщается, что Верховный суд Республики намерен заменить состав судей по жалобе адвоката Квицинии и пересмотрит результат выборов снова.