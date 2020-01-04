Reuters: "Роснефть" и CNPC взяли под контроль нефтедобычу в Венесуэле

Добычей нефти в Венесуэле фактически руководят представители нефтяных компаний других государств, заявил экс-глава нефтяной компании PDVSA и бывший министр нефтяной промышленности страны Рафаэль Рамирес, передает РБК со ссылкой на Reuters.

«PDVSA больше не добывает нефть. Она подписывает контракты с компаниями, которые взяли эту работу на себя. Де факто это является приватизацией», — полагает он.

Он объясняет это нехваткой средств, которая вызвана санкциями США и некомпетентным управлением. По его словам, у иностранных корпораций, среди которых называется российская «Роснефть» и китайская CNPC, даже нет соответствующих контрактов. При этом Рамирес затрудняется сказать, как именно происходит добыча нефти: платят ли за это PDVSA или же компании сами ведут разработку.

По мнению оппозиционного политика Луиса Стефанелли, сама идея расширения участия иностранных компаний предлагалась его сторонниками и раньше, однако то, что происходит сейчас, противоречит закону государства.

Как сообщил агентству источник в CNPC, если даже в Венесуэле законодательно оформят передачу основного объема полномочий в данной сфере иностранным компаниям, «то работать им все равно будет очень тяжело» из-за запредельного уровня коррупции и нехватки рабочей силы.

Ранее Bloomberg писал, что «Роснефть» может помогать Венесуэле действовать в обход американских санкций.