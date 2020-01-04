Путин расскажет парламенту об "очень беспокоящем" его застое в доходах населения

Президент России Владимир Путин заявил, что одной из важнейших тем его ежегодного послания Федеральному собранию, запланированного на 15 января, станет стагнация реальных доходов населения.

Полного списка тем он предоставить не смог, пояснив, что ещё не принял окончательного решения, но отметил, что «вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности», имеют для него существенное значение.

«Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения», — приводит его слова ТАСС.

В конце ноября он уже заявлял, что реальные доходы населения страны «практически стоят на месте» при том, что «это важнейшее направление работы правительства».