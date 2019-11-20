Путин признал, что реальные доходы населения "практически стоят на месте"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что реальные доходы населения страны «практически стоят на месте» при том, что «это важнейшее направление работы правительства».

При этом он подчеркнул, что результаты работы в этом направлении «скромные». Он сообщил, что, по его мнению, наиболее важными для благополучия граждан являются динамичное развитие экономики, рост инвестиций в предприятия и создание качественных рабочих мест. «Все задачи в этой связи перед правительством поставлены. Очень рассчитываю, что в тесной координации с Банком России, деловым сообществом они будут успешно реализованы», — приводит его слова РБК.

Президент России также сообщил, что за период с января по сентябрь этого года уровень безработицы составил 4,6% экономически активного населения, подчеркнув, что это самое низкое значение в современной истории России.

Путин также заявил, что считает экономику Китая «гораздо более эффективной», чем американскую, и сообщил, что в настоящее время ведется активная работа между ведомствами Китая и России по «увеличению взаимных расчетов в национальных валютах», передает ТАСС.