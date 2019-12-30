Песков объяснил влияние Кремля на обмен пленными в Украине авторитетом Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не принимает участия в подготовке обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР, передает ТАСС.

«Президент России не принимает участия в этих переговорах, в этих контактах. Он использует свое влияние и авторитет с тем, чтобы способствовать осуществлению подобного обмена. А обмен все-таки осуществляется сторонами конфликта. Как вы знаете, Россия к оным отношения не имеет», — заявил он. Таким образом он ответил на вопрос журналиста о том, почему обмен пленными произошел лишь «после того, как соответствующая договоренность достигнута с Владимиром Путиным».

По мнению Пескова, между Украиной и республиками отсутствуют «прямые двусторонние контакты», а их наличие могло бы облегчить взаимодействие. В этой связи возникает необходимость в наличии «трехсторонней комиссии».

Напомним, что накануне Украина в обмен на 76 полученных лиц передала ДНР и ЛНР 124 их представителей.