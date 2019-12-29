ДНР после завершения обмена пленными намерена разыскать на Украине 160 человек

Начался первый за последние два года обмен военнопленными между республиками Донбасса и Украиной.

Об этом сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова, передает ТАСС. Обмен проходит на линии соприкосновения сторон в районе контрольного пункта въезда-выезда под Горловкой.

По словам омбудсмена, Украина гарантировала процессуальную очистку лиц, которые сейчас находятся под следствием или судом. Морозова уточнила, что речь идет о людях, которые обмениваются в 2019 году.

Она отметила, что около 80% лиц, передаваемых Киевом, не являются жителями Донбасса. «Это люди из Мариуполя, Красноармейска, Краматорска, Харькова и другие», — пояснила омбудсмен.

Сообщается, что ДНР и ЛНР передадут Киеву 55 пленных и рассчитывают получить 87 человек. При этом не исключено, что число передаваемых лиц вырастет.

Морозова пояснила, что в список не входят люди, которые якобы отказались от возвращения домой. «Так, 22 человека из списка Донецка отказывались от обмена. Вчера была проведена верификация, и два человека согласились на перемещение в ДНР, еще три согласились на обмен, но изъявили желание остаться на Украине», — рассказала омбудсмен. Она добавила, что по завершении процедуры обмена пленными ДНР собирается разыскать на Украине еще 160 человек.